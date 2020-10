1 Süß, nett und knuddelig, aber sehr ungesund: Haustiere haben im Bett aus hygienischen Gründen absolut nichts verloren. Foto: dpa/Tycho Schildbach

Auch abseits von Corona gibt es Hygiene-Regeln im Alltag, die beachtet werden sollten. Gerade im Umgang mit Tieren, in der Küche und im Bad.

Esslingen - Schwer zu glauben, aber wahr. Es gab auch eine Zeit vor Corona. Und in diesen Vor-Pandemie-Zeiten galten ebenfalls Hygieneregeln, die beachtet werden sollten. Natürlich, so erklärt Andrea Dietze, Pressesprecherin des Klinikums Esslingen, sollten viele Corona-Maßnahmen auch nach Corona noch gelten. Das regelmäßige, gründliche Händewaschen zum Beispiel. Oder das Niesen in den Ellenbogen. Doch abseits des Virus sorgen bestimmte Verhaltensweisen für ein gesünderes Leben und stärkeres Wohlbefinden.