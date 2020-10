11 Balu von Frauchen Lisa-Maria Reitinger aus Esslingen landete mit 3664 Stimmen beim Hundevoting von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo auf dem ersten Platz. Foto: privat

Nach einer einwöchigen Abstimmung stehen die Sieger des diesjährigen Hundevotings von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo fest. Insgesamt gaben 13.000 Hundefreunde bei dem Voting ihre Stimmen ab.

Esslingen - Am Sonntagabend ging die Abstimmungsphase des großen Hundevotings von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo zum internationalen Welthundetag nach einer Woche zu Ende – und wie! Insgesamt 13.000 Hundefreunde gaben bei der Abstimmung bis zu fünf Stimmen für ihre Lieblingsfotos ab. Nun stehen die Sieger fest.

Das Rennen an der Spitze war eng, denn zwischen dem Sieger des Votings, Balu von Frauchen Lisa-Maria Reitinger aus Esslingen, der am Ende 3664 Stimmen erhielt, und dem zweitplatzierten Hund Sammy von Frauchen Fergie Nwosu, der 3540 Stimmen auf sich vereinen konnte, blieb es bis zuletzt spannend. Mit einigem Abstand auf Platz drei landete das Foto von Hündin Ronja (2758), das Catherine Frohnmayer eingeschickt hatte.

Welche Hunde es außerdem in die Top 10 des Hundevotings von EZ und Kölle Zoo geschafft haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie oben im Artikel.

Die Preise: Gutscheine von Kölle Zoo

Die Siegerin des Votings erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro, für Platz zwei gibt es einen Kölle-Zoo-Gutschein im Wert von 30 Euro und der oder die Drittplatzierte darf sich über einen 20-Euro-Gutschein freuen.

Aufgrund der großen Zahl an Einsendungen konnten nicht alle Bilder in die Abstimmung aufgenommen werden. Die Online-Redaktion hatte deshalb im Vorfeld 40 Bilder ausgewählt, die an der Wahl zum schönsten Hundebild teilnehmen durften. Eine Bildergalerie aller eingesandten Fotos finden Sie hier!

Über Kölle Zoo

Mit 21 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich sowie mit über 700 Mitarbeitern gehört Kölle Zoo zu den führenden Tierfachgeschäften. In den Märkten beraten Sie die Kölle-Zoo-Mitarbeiter individuell nach dem Motto „Herz und Verstand für Tiere“ rund um Hund, Katze, Vogel, Kleintier, Aquaristik und Gartenteich.

Und wenn die Zeit für den Einkauf mal zu knapp ist – einfach rund um die Uhr bequem von Zuhause aus im Kölle Zoo-Onlineshop bestellen und ab 29€ Bestellwert (in DE, ab 39€ in AT) kostenfrei liefern lassen. Was nicht gefällt, kann kostenlos retourniert werden. Aufgepasst: Auf die erste Bestellung gibt es 10% geschenkt!

Besuchen Sie Kölle Zoo online oder ganz in Ihrer Nähe – zum Beispiel in den Kölle Zoo-Filialen Esslingen und Stuttgart!

www.koelle-zoo.de

www.koelle-zoo.at