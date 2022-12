2 Rottweiler Rudi beginnt das Training bei der Polizei – und verzückt die Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer. Foto: Polizei Heilbronn/IMAGO/cynoclub

Rudi ist kaum drei Monate alt, doch er ist schon fleißig am trainieren: Der knuddelige Rottweiler ist der Neuzugang an der Hundeschule in Offenau im Kreis Heilbronn. Beim sozialen Netzwerk Facebook verzückt der Welpe, der am 22. September in Legau im Allgäu geboren wurde, derzeit die Nutzerinnen und Nutzer mit seinem flauschigen Fell und seinen Schlappohren.

Die Polizei Heilbronn hat am Freitag zwei Fotos von Rudi auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen und hat damit einen echten Hit gelandet. Knapp 3000 „Gefällt mir“-Klicks, Kuschel-Smileys und Herzchen hat der Beitrag bereits gesammelt. Außerdem haben rund 300 Fans die Bilder kommentiert mit „So süß“ und „Was für ein putziger kleiner Kerl“.

Auf den Fotos wälzt sich der Welpe auf dem Boden umher und kaut auf dem Schuh des Polizeihundeführers herum. Schon an mehreren Tagen sei Rudi zu Besuch an der Hundeschule in Offenau gewesen. In einem Polizeiauto sei der Rottweiler auch schon mitgefahren.

Täter schnappen und Drogen erschnüffeln

Bereits am Donnerstag hatte die Polizei den Welpen in einem Bilderrätsel neben Dackel, Schäferhund und Riesenschnauzer gezeigt – und noch nicht verraten, dass Rudi der neue Polizeihund wird. Nun ist das Rätsel gelöst.

Rudi soll an der Polizeihundeschule wie die anderen Hunde dual ausgebildet werden, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Die Welpen durchlaufen also einerseits ein Training zum Schutzhund. In dieser Ausbildung lernen die Hunde etwa Angreifer anzubellen. Auch müssen die Hunde lernen, auf Befehl einen Täter zu schnappen und auch wieder loszulassen, wenn der Hundeführer den Befehl dazu gibt. Gehorchen in Extremsituationen ist ein wichtiger Teil der Ausbildung.

Außerdem wird die Nase der Hunde für Einsätze der Polizei ausgebildet. In der Hundeschule werden die Tiere auch darauf spezialisiert, Drogen, Sprengstoff und Leichen zu erschnüffeln.