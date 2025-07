Hunderttausende bei Politdemo: Friedlich, fröhlich, bunt: So feiert Stuttgart den größten CSD aller Zeiten

1 VfB-Chef Alexander Wehrle gibt sich als CSD-Schirmherr in seiner Rede bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz kämpferisch. Foto: ubo

Erst Sonne, dann Regen, dann Sonne – das Wetter passt am Samstagnachmittag zum CSD: Ohne Regen und Sonne kein Regenbogen. Und die Menschen strömen, ganz egal, bei welchem Wetter.

Auf eine Zahl der Teilnehmenden wollen sich weder die Polizei noch die Veranstalter festlegen. „Es sind mehrere hunderttausend Menschen“, heißt es auf beiden Seiten. Viele sind sich einig: Es waren mehr als vor einem Jahr. „Es verlief alles friedlich“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke.

Motto: Nie wieder still!

Zehntausende säumen die Straßen zwischen Feuersee und Planie, jubeln, tanzen und entsenden damit ein deutliches Zeichen für Vielfalt, Menschenrecht und Sichtbarkeit. „Nie wieder still“, so lautet das Motto des von einem jungen Team organisierten Christopher Street Days.

Nach dem Generationswechsel an der Spitze des Pride-Vereins ist die Stimmung trotz der politischen Ernsthaftigkeit ausgelassen. Zwischen Forderungen und Flaggen sieht man schrille Kostüme, viel Glitzer, viel Glamour, aber auch noch mehr „Normalos“. Eindrucksvoll wird der Regenbogen in all seinen Facetten gefeiert: am Straßenrand, auf den Trucks, auf T-Shirts, an Halsketten, sogar an Schnürsenkeln – und in den Herzen!

Der VfB-Wagen mit OB Frank Nopper Foto: Andreas Rosar Fotoagentur- Stuttgart

161 Formationen – das ist Rekord!

Der CSD ist viel mehr als eine Superparty, die in die Beine geht. Angesichts des Rechtsrucks und angesichts der Zunahme von queerfeindlicher Gewalt in Deutschland, so hört man immer wieder, sei es noch wichtiger geworden, Haltung zu zeigen. Solidarität wird von 161 Formationen mit etwa 10.000 Teilnehmenden aus Kirchen, Politik (mit Ausnahme von AfD und CDU), Show, Sport, Gastronomie und großen Firmen wie Mercedes, Bosch, Porsche, Vodafone, Bosch, Breuninger, Boss, Outletcity Metzingen und dem Stuttgarter Pressehaus als gesellschaftlicher Auftrag verstanden.

„Wir müssen alle laut bleiben“

„Solange es noch im Fußball – und in der gesamten Gesellschaft – noch Homophobie gibt, positionieren wir uns als größter Sportverein Baden-Württembergs klar und laut dagegen“, sagt VfB-Chef Alexander Wehrle, der Schirmherr des CSD 2025, und dankt allen Ehrenamtlichen der Pride-Organisation: „Ihr Einsatz ist ein Schutzwall gegen Hass und Rückschritt.“ Das Miteinander stehe heute unter wachsendem Druck. „Nicht nur in Ungarn oder den USA, sondern auch bei uns in Deutschland“, so Wehrle. Sein Appell: „Wir alle müssen laut bleiben. Sichtbar bleiben. Wegducken darf keine Option sein – nicht für unsere Community, nicht für die Politik, nicht für die Gesellschaft.“

Die Masse störmt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Als kämpferischer Redner bei der Kundgebung sagt er: „Der CSD ist keine Party, sondern ein Auftrag an die Zukunft.“ Der „Sound der Vergangenheit“ erklinge wieder, doch dagegen müsse man sich zur Wehr setzen. Betina Starzmann vom CSD-Verein betont in ihrer Rede, man müsse denjenigen eine Stimme geben, die nicht „Mainstream“ seien und noch immer Angst hätten, vor allem Trans-Personen, Frauen und Migranten. Scharfe Kritik wird bei der Kundgebung am „Rechtsruck der CDU“ geübt, die diesmal nicht dabei ist. Flagge dagegen zeigen zwei prominente CDU-Mitglieder: OB Frank Nopper und Erster Bürgermeister Fabian Mayer sind auf dem VfB-Wagen mitgefahren.