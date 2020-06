1 Hunde können süß und knuffig sein. Ihre Hinterlassenschaften sind es nicht. Darum müssen sie fachgerecht entsorgt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Hundehaufen sorgen für einen Haufen Ärger. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner stinken vielen Passanten. Ein ewiges Ärgernis? Die Eßlinger Zeitung hat nachgehakt.

Esslingen - Patsch! Ein unschönes Geräusch. Und dem Fußgänger stinkt es auch gewaltig. Er ist mitten in der Esslinger Innenstadt in Hundekot getreten. Andere Passanten kommen hinzu. Berichten, wie auch andere Hundehaufen für einen Haufen Ärger sorgen. Erzählen von tierischen Hinterlassenschaften in der Nähe von Spielplätzen, von als Tiertoiletten missbrauchten Vorgärten, von sorglosen „Herrchen“ und „Frauchen“, von irgendwo in der Landschaft abgestellten Tüten voller Hundeexkremente. Einzelfälle? Oder gesamtstädtisches Ärgernis? Die Esslinger Pressestelle wiegelt ab: Beschwerden kämen selten vor.