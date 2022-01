1 Hundetrainerin Anja Bethmanns Motto lautet: Prävention statt Intervention. Foto: Roberto Bulgrin

Die Attacke, bei der ein Mischlingsrüde im vergangenen Jahr eine 59-Jährige in Krummenacker schwer verletzte, hat viele Esslinger bestürzt. Die Hundetrainerin Anja Bethmann will nun mit einem Informationsblatt Hundehalter für den richtigen Umgang mit ihrem Tier sensibilisieren.















Esslingen - Wäre das in Ordnung, wenn sie hier frei herumläuft?“, fragt Hundetrainerin Anja Bethmann den Pressebesuch. Sie steht in der Eingangstür zu ihrer Hundeschule in Berkheim und hält ihre holländische Schäferhündin Face am Halsband fest. „Kein Problem“, sagt der Reporter. Während des Gespräches in der ehemaligen Lagerhalle, in der nun Hunde ausgebildet werden, kommt Face immer wieder neugierig an den Tisch getapst, lässt sich kraulen, verliert irgendwann jedoch das Interesse und legt sich in ihrem Körbchen zur Ruhe.