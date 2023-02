1 Jessica Nagl (links) und Sabine Kubinski sind mit Daika, Viva und Al Capone (von links nach rechts) für Zeugen und Straffällige im Einsatz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die gemeinnützige GmbH Prävent Sozial ist auf den Hund gekommen: In der Zeugenbegleitung und der Straffälligenhilfe arbeitet sie mit Helfern auf vier Pfoten. Was können die Tiere, was menschlicher Beistand nicht leisten kann?















Das Schild mit der durchgestrichenen Hundesilhouette am Eingang des Amtsgerichts Stuttgart macht es unmissverständlich klar: Hunde haben hier keinen Zutritt. Sabine Kubinski und Jessica Nagl gehen mit den Hündinnen Daika und Viva und dem Rüden Al Capone durch die Drehtür. Drei ausgewachsene und lebhafte Altdeutsche Schäferhunde betreten das Foyer. Ein Wachmann sieht das – und bricht in Begeisterung aus: große Wiedersehensfreude! Denn diese drei Vierbeiner sind im Stuttgarter Amtsgericht willkommene Gäste. Das liegt an ihren besonderen Aufgaben, die vor allem die Hundedamen Daika und Viva in der Zeugenbegleitung wahrnehmen. Al Capone ist vorwiegend in der Straffälligenhilfe im Einsatz. Sie helfen, wenn jemand eine Stütze braucht, um im Zeugenstand den Mut nicht zu verlieren.