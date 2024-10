Hugo-Wolf-Akademie Preisträgerkonzert: Spitzenkunst – quicklebendig!

1 Die Preisgekrönten Foto: Reiner Pfisterer

In seinem „Gebet“ schreibt Eduard Mörike: „In der Mitten liegt holdes Bescheiden“. Die Vertonung des Gedichts durch Hugo Wolf singt am Sonntagnachmittag Giacomo Schmidt: innig, dicht, präzise. Gemeinsam mit der Pianistin Jong Sun Woo ist der Bariton mit dem ersten Preis des Liedwettbewerbs ausgezeichnet worden, den die Hugo-Wolf-Akademie zum 14. Mal in der Stuttgarter Musikhochschule veranstaltet hat, und es liegt in der Natur eines Preisträgerkonzertes, dass Mörikes Zeile zu ihm nicht passen will. Mittelmäßiges gibt’s hier nämlich nicht, und mit holdem Bescheiden wären die vier beteiligten Duos nicht weit gekommen.