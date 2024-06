Hugh Grosvenor und Olivia Henson: Großbritanniens Hochzeit des Jahres

1 Mit diesem Bild machten Hugh Grosvenor und Olivia Henson im vergangenen Jahr ihre Verlobung öffentlich. Foto: dpa/Grosvenor2023/PA Media

Einer der reichsten Männer Großbritanniens kommt am Freitag unter die Haube: Im kleinen Chester heiraten Hugh Grosvenor und Olivia Henson. Auf der Gästeliste stehen hochkarätige Royals.











Er ist Prinz Georges Patenonkel, einer der reichsten Männer des Landes und galt als Großbritanniens begehrtester Junggeselle: Hugh Grosvenor, der siebte Duke of Westminster. An diesem Freitag kommt der 33-Jährige unter die Haube. Die Braut: Olivia Henson, zwei Jahre jünger als Grosvenor, die mit der Heirat zur Herzogin wird. Im kleinen Chester im Nordwesten Englands, wo Großbritanniens Hochzeit des Jahres über die Bühne geht, ist man aus dem Häuschen. Das Städtchen liegt in der Nähe des Landsitzes der Familie, Eaton Hall.

Schon Tage vorher, berichtet das Lokalblatt „Chester Standard“, werden rund um die Chester Chapel, in der sich das Paar am Freitag das Ja-Wort geben wird, Straßen gesperrt. Schließlich ist die Gästeliste hochkarätig. Prinz William soll für seinen engen Freund laut Medienberichten den Job des „Ushers“ übernehmen, eine Rolle, die dem des Trauzeugen nur in wenig nachsteht. Es heißt, der zehnjährige Prinz George, Grosvenors Patensohn, werde als „page boy“ eines der Blumenkinder sein. Auch Prinzessin Eugenie, eine Enkelin der verstorbenen Queen, könnte eine Einladung erhalten haben: Schließlich ging sie mit der Braut zur Schule und Grosvenor besuchte ihre Hochzeit mit Jack Brooksbank im Jahr 2018.

Seit dem 15. Jahrhundert das Zuhause der Grosvenors: Eaton Hall. Foto: imago/Pond5 Images

Nicht gerechnet wird am Freitag mit Prinzessin Kate, die sich derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht. Vermutlich bleiben dann auch Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu Hause. König Charles III., Grosvenors Patenonkel, ließ sich laut Medienberichten entschuldigen. Der Monarch und seine Frau Königin Camilla werden am Donnerstag in der Normandie sein, um den 80. Jahrestag von D-Day, der Landung der Alliierten, zu begehen.

Tamara van Cutsem ist Hughs ältere Schwester und mit Prinz William befreundet. Foto: Imago/Drew Down-LMK-PHOTOlink

Vermögen wird auf mehr als zehn Milliarden Pfund geschätzt

Mit nur 33 ist Hugh Grosvenor einer der reichsten Briten. Auf der traditionellen „Sunday Times Rich List“, die als sehr zuverlässig gilt, steht Grosvenor stets weit oben. Sein Vermögen wird auf 10,13 Milliarden Pfund geschätzt. Dem adligen Großgrundbesitzer gehören nicht nur Ländereien in England und Schottland, sondern „halb Mayfair“, wie es immer wieder in Berichten heißt: Die Familie Grosvenor besitzt etliche Immobilien in Londons Nobel-Stadtteilen Belgravia und Mayfair.

Hugh Grosvenor (zweiter von links) mit seinem Freund Prinz William (rechts). Foto: imago/i-Images / Pool

Der bubenhafte, blonde Milliardär mit dem verschmitzten Lächeln wurde 2016 mit nur 25 Jahren Herzog von Westminster. Damals starb sein Vater Gerald überraschend mit nur 64 Jahren. Die Grosvenors sind eine der prominentesten Familien des Landes. Angeblich geht ihr Reichtum noch auf die Zeiten Wilhelm des Eroberers zurück. Die Filetstücke in London kamen durch eine Mitgift im 17. Jahrhundert in die Familie. Von Queen Victoria wurde die steinreiche Sippe im 19. Jahrhundert in den Adelsstand erhoben. Ein Herzog von Westminster hatte sogar eine Affäre mit Coco Chanel.

Gerald Grosvenor, der sechste Herzog von Westminster, starb 2016 überraschend. Foto: imago

Auf der selben Schule wie Prinzessin Kate und Eugenie

Auch die Braut, die mit ihren langen braunen Augen optisch an Prinzessin Kate erinnert, gehört zur britischen Oberschicht. Olivia Henson besuchte das prestigeträchtige Marlborough College zur selben Zeit wie Prinzessin Eugenie. Auch Kate war auf der teuren Privatschule in der Grafschaft Wiltshire im Südwesten Englands.

Britische Medien haben recherchiert, dass Henson für ein Unternehmen arbeitet, das umweltfreundlich produzierte Biolebensmittel aus aller Welt importiert. Zusammen wird das Paar, das derzeit noch in London residiert, in Cheshire leben, verrieten Grosvenor und Henson der Lokalzeitung.

Mit 25 erbte High Grosvenor den Titel und ein gewaltiges Vermögen. Foto: imago/i-Images / Pool

Ein guter Freund und früherer Partykompagnon des Bräutigams wird am Freitag übrigens höchstwahrscheinlich fehlen: Prinz Harry. Ob der 39-Jährige erst gar keine Einladung bekam, weil das Brautpaar ein Aufeinandertreffen der zerstrittenen Brüder verhindern wollte, oder ob Harry von sich aus absagte, weil er seinen älteren Bruder William lieber meidet – darüber gehen die Meinungen der Royalexperten auseinander.