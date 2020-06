1 Sobald die Isländerstute ihren Huf auf die Ledermontur stellt, legt Lisa Schwarz mit der Feile los. Foto:

Lisa Schwarz ist Hufpflegerin. Im Hauptberuf ist sie im Groß- und Außenhandel beschäftigt.

Deizisau - Obwohl die Fetzen fliegen, verzieht Svana nicht eine Nüster. Während die Deizisauerin Lisa Schwarz die Hufe der 23 Jahre alten Isländerstute auf dem Burrishof in Frickenhausen mit schwerem Werkzeug bearbeitet, macht der Schimmel keinen Mucks. Als wüsste das Pferd, dass die martialisch wirkende Prozedur nur zu seinem Besten ist. Lisa Schwarz ist Hufpflegerin und widmet sich Svana, dem Pferd ihrer Freundin Anke Stengel, alle sechs Wochen. „Sie läuft mittlerweile viel besser“, sagt die Tierhalterin aus Altbach. Vor einiger Zeit habe sich die Stute durch einen Tritt in einen Nagel einen Sehnenschaden zugezogen, jetzt befinde sie sich wieder im Aufbau. Lisa Schwarz unterstützt den Prozess mit Hufpflege, versucht so beispielsweise, Belastungs- und Haltungsschäden auszugleichen. „Es geht mir darum, das Beste fürs Pferd herauszuholen“, sagt sie.