Polizei bittet um Hinweise 51-jähriger Mann aus Oberboihingen vermisst

Am Freitag wurde ein 51-Jähriger aus Oberboihingen (Kreis Esslingen) als vermisst gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise, da sich der Vermisste möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Ein Bild des Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Galerie.