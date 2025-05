Hübscher Politiker im Kreis Esslingen: Dennis Birnstock ist der Schönste in Deutschland – und so bescheiden

Streit in Nürtingen eskaliert 35-Jähriger prügelt auf Kontrahenten ein und legt sich mit Polizisten an

In Nürtingen (Kreis Esslingen) kommt es am Freitagabend zwischen zwei Männern zu einem Streit, der eskaliert. Einer der beiden geht auf den anderen mit seinen Fäusten los und legt sich danach mit alarmierten Polizeibeamten an.