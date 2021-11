Hubschraubereinsatz in Nürtingen

1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zutritt in das Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Nachdem ein Einbrecher am Montagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden war, warf der Täter einen harten Gegenstand nach ihm und flüchtete. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Unbekannten.















Nürtingen - Ein noch unbekannter Täter ist am frühen Montagabend in ein Einfamilienhaus im Nürtinger Stadtteil Hardt eingebrochen. Als ein Zeuge ihn dabei erwischte, attackierte der Täter ihn und flüchtete, teilt die Polizei mit. Der Einbrecher hatte sich laut Polizei über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Wohnhaus verschafft und es nach Wertgegenständen durchsucht.

Täter wirft harten Gegenstand nach Zeugen

Gegen 18.20 Uhr bemerkte der aufmerksame Zeuge eine etwa 175 cm große, dunkel gekleidete, männliche Person auf dem Privatgrundstück und sprach diese an. Hierauf warf der Täter einen harten Gegenstand nach dem Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Einbrecher anschließend in Richtung Grötzingen in den Wald. Der Zeuge wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Fahndung mit Polizeihubschrauber erfolglos

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ein. Jedoch erfolglos: Der Täter wurde bislang nicht gefunden. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Einbruch nichts entwendet.