Hubschraubereinsatz in Lichtenwald

1 Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Vierjährigen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Heyder

Bei einem Reitunfall ist am Dienstagnachmittag in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ein vierjähriger Junge verletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Vierjähriger am Dienstagnachmittag beim Sturz von einem Pferd auf einem Reitplatz in Lichtenwald zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, ritt der Junge gegen 17.20 Uhr auf einem geführten Pferd, als das Tier plötzlich scheute und der Vierjährige daraufhin zu Boden stürzte. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.