Hubschraubereinsatz in Esslingen

1 Obwohl auch ein Hubschrauber im Einsatz war, brachten die Einsatzkräfte den Verletzten schließlich mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Foto: SDMG/Kohls

Ein 73-jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einer kleinen Explosion in Esslingen schwer verletzt. Offenbar hatte sich der Sauerstoff seines Beatmungsgeräts entzündet.

Esslingen - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr zu einer kleinen aber folgenreichen Explosion in einer Wohnung in der Pliensauvorstadt. Ein 73-jähriger wurde dabei schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei hatte sich der Sauerstoff des Atemgeräts des 73-Jährigen entzündet, weil er vermutlich bei laufendem Gerät eine Zigarette rauchte. Es handelte sich nach Angaben der Polizei um eine reine Gasexplosion, weder das Sauerstoffgerät noch die Sauerstoffflasche seien bei dem Unfall explodiert.

Zur Rettung wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, schließlich wurde der Mann aber vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Wohnung des Verletzten entstand laut Polizei kein Schaden, sie sei weiterhin bewohnbar.