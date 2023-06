1 An der Suche nach dem Täter war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, der lange über Wendlingen kreiste. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Mit vorgehaltener Waffe hat am Montagabend ein Mann in Wendlingen (Kreis Esslingen) die Kassiererin in einem Discounter bedroht und Bargeld gefordert. Er flüchtete anschließend unerkannt. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Helikopter ein.















Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Discounter in der Albstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) überfallen. Dabei soll er eine Angestellte mit einer Waffe bedroht haben, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

Nachdem der Mann den Laden gegen 20 Uhr betrat, soll er unvermittelt eine Kassiererin in gebrochenem Englisch aufgefordert haben, ihm Bargeld zu geben. Dabei hielt er der Frau offenbar eine Pistole vor. Er flüchtete im Anschluss mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Dennoch entkam der Räuber.

Fahndung mit Helikopter bleibt erfolglos

Die Ermittler bitten daher Personen, die etwas verdächtiges gesehen haben, um Hinweise. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er war mit einer hellen Jacke bekleidet und trug eine helle Wollmütze. Sein Gesicht verbarg er zum Tatzeitpunkt mit einer Sonnenbrille und einer FFP2-Maske. Zudem trug er Handschuhe. Der Mann ging auffällig nach vorn gebeugt, die Polizei geht deshalb und wegen der übrigen Erscheinung davon aus, dass er in eher fortgeschrittenem Alter sein könnte. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 070 22 / 922 40 entgegen. Die bedrohte Kassiererin blieb körperlich unverletzt.