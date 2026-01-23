Hubschrauber über Waiblingen: Streit zwischen mehreren Personen eskaliert – 49-Jähriger verletzt

1 Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fahndung nach geflüchteten Personen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/anke waelischmiller

Ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert am Freitagabend. Mindestens eine Person wird verletzt und die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach Flüchtigen.











Am Freitagabend kurz nach 21.30 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde.

Mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber waren zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz – allerdings erfolglos.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde ein 49-jähriger Mann von mehreren anderen Personen verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verweigerte anschließend aber die weitere Behandlung. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen.