Hubschrauber-Einsatz in Stuttgart

1 Die Stuttgarter Polizei suchte einen Vermissten (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Polizei hat öffentlich nach einem Vermissten in Stuttgart gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz – kurz darauf geben die Beamen Entwarnung.















Hubschrauber-Einsatz über Stuttgart: Die Polizei hat am Dienstag nach einem vermissten 63-jährigen Mann gesucht. Die Beamten wandten sich bei der Fahndung mit einem Echtbild an die Öffentlichkeit. Der Gesuchte, der aus einer Stuttgarter Betreuungseinrichtung verschwand, könne sich in einer hilflosen Lage befinden, hieß es.

Kurz darauf gaben die Beamten dann wieder Entwarnung: Die Polizisten entdeckten den Vermissten gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle Arnulf-Klett-Platz und brachten ihn zurück in die Einrichtung.

Dort hatte eine Betreuerin zuvor bemerkt, dass sich der Mann nicht mehr in seinem Zimmer in dem Gebäude an der Werastraße aufhielt.