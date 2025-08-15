Hubschrauber über Neuhausen: Polizei sucht in der Nacht mit Helikopter nach Jugendlichem

Polizei sucht in der Nacht mit Helikopter nach Jugendlichem

1 Bei der Suche setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Polizei hat in der Nacht in Neuhausen (Kreis Esslingen) nach einem Jugendlichen gesucht, der als vermisst gemeldet worden war. Der 16-Jährige wurde wohlbehalten wiedergefunden.











﻿Ein Polizeieinsatz mit Hubschrauber hat am frühen Freitagmorgen in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 3.15 Uhr ein 16-Jähriger als vermisst gemeldet worden.

Der Jugendliche hatte zuvor angekündigt, sich selbst zu verletzen, und war nicht mehr auffindbar. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach ihm.

Kurz vor 4.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte den Vermissten unversehrt im Stadtgebiet. Er wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei beendete daraufhin den Einsatz.