Größerer Polizeieinsatz im Rhein-Neckar-Kreis: Polizistin angeschossen – mutmaßliche Schützin tot

1 Auch Polizeihubschrauber waren in der Luft. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Durch einen Schuss wird eine Polizistin in Heiligkreuzsteinach verletzt. Dann wird eine tote Frau gefunden. Die Hintergründe bleiben unklar.











Bei einem Polizeieinsatz in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Polizistin durch einen Schuss leicht verletzt worden. Die mutmaßliche Schützin wurde etwas später von Spezialkräften tot in ihrem Haus gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilte. Zunächst gingen die Ermittler von Selbsttötung aus.

Zeitweise zwei Polizeihubschrauber in der Luft

In diesem Zusammenhang gab es am Mittwochmorgen einen größeren Polizeieinsatz im Ortsteil Bärsbach. Zeitweise waren zwei Polizeihubschrauber in der Luft, sagte eine Sprecherin. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Hintergründe des Einsatzes waren weiterhin unklar.

Wie es zu dem Einsatz kam, war ebenso unklar. Ein Zusammenhang zu einem anderen Fall sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Dazu wollten sich die Ermittler später am Tag äußern.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/