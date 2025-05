Hubschrauber in der Region Stuttgart: Was steckt hinter den Helikopterflügen über Stuttgart?

1 Die Hubschrauberflüge störten manche Anwohner in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Über Stuttgart und der Region werden die ganze Woche immer wieder Helikopter mit einem auffälligen Flugverhalten gesichtet. Dafür gibt es eine Erklärung.











Mehrere Helikopterflüge mit teils seltsamem Zickzackkurs sind in den vergangenen Tagen in Stuttgart und der Region gesichtet worden. Bei der Polizei gingen auch schon Beschwerden über Lärmbelästigung in Asperg und Tamm ein. Was machen die ganzen Helikopter in der Luft?

Für einen Teil der Hubschrauberflüge gibt es nun eine Erklärung: Eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) teilte auf Nachfrage mit, dass es sich um Vermessungsflüge handle. Sobald ein Fluggerät die Grenze zur Kontrollzone rund um den Flughafen Stuttgart überschreitet, tritt die Flugsicherung mit ihm per Funk in Kontakt. „Mit der gemeldeten Position ließ sich erschließen, dass mit diesem Hubschrauber in der gesamten Woche Vermessungsflüge der Wasserleitungen stattfinden“, erklärte die DFS-Sprecherin.

Solche Flüge sind durchaus üblich und kein Grund zur Besorgnis, versichert die Sprecherin. Sie seien vergleichbar mit Überprüfungen von Stromleitungen oder Pipelines. Die Flüge führte ein Helikopterunternehmen für einen unbekannten Auftraggeber durch. Das Unternehmen war bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.