Hubschrauber im Einsatz: Heftiger Unfall auf B464 bei Maichingen – eine Person schwer verletzt

8 Die B464 ist nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag komplett gesperrt worden. Foto: SDMG

Ein Sprinter fährt auf ein Stauende bei Sindelfingen-Maichingen. Nach dem Unfall auf der B464 muss ein Schwerverletzter mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.











Einen schweren Unfall meldete die Verkehrspolizei um 15.12 Uhr auf der B464 zwischen Sindelfingen-Maichingen und Grafenau. Dort war der 48 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinter auf das Ende eines Staus aufgefahren. Dabei wurde der Mercedes C-Klasse eines 63-Jährigen auf einen VW-Caddy geschoben, heißt es in dem Bericht der Verkehrspolizei.

Dabei wurde der Sprinter-Fahrer schwer verletzt, der 63-jährige Fahrer der C-Klasse sowie der 26-Jährige am Steuer des VW Caddy wurden leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die B464 komplett gesperrt werden. Im abendlichen Berufsverkehr entstand ein langer Stau, weil die Feuerwehr Motorenöl und Kühlwasser von der Fahrbahn entfernte. Die Unfallstelle wurde gegen 19 Uhr geräumt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den drei Autos beträgt rund 40 000 Euro.

Auf der B464 zwischen Renningen und Böblingen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Nachdem es 2019 eine Reihe tödlicher Unfälle gegeben hatte, wurden einige Maßnahmen ergriffen.