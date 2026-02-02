Hubschrauber im Einsatz: Beim Einbruch überrascht – Dieb flieht durchs Fenster

1 Der Einbrecher hatte vermutlich ein Fenster aufgehebelt, durch das er auch wieder entkam (Symbolbild). Foto: Silvia Marks/dpa

Als ein 47-Jähriger am Samstagabend heimkam, fand er einen Einbrecher in seiner Wohnung in Sindelfingen. Der Täter floh, die Polizei fahndete nach ihm mit einem Hubschrauber.











Link kopiert

Ein 47 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in seiner Wohnung in der Straße „In der Halde“ in Sindelfingen einen Einbrecher überrascht. Wie die Polizei berichtet, kam der 47-Jährige gegen 19 Uhr nach Hause und fand den Einbrecher in seiner Erdgeschosswohnung.

Der unbekannte Täter floh durchs Fenster, das er vermutlich kurze Zeit vorher aufgehebelt hatte, um in die Wohnung einzusteigen. Der 47-Jährige alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach dem geflüchteten Einbrecher suchte – allerdings ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Beute machte der Einbrecher vermutlich keine, weil ihn der 47-Jährige rechtzeitig entdeckt hatte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.