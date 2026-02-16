Hubschrauber-Einsatz nach Einbruch bei Rapper Haftbefehl

Einbruch bei Rapper Haftbefehl und Ehefrau Nina – „Ihr kommt mir nicht davon!“

1 Das Ehepaar Anhan – hier bei der Premiere der Haftbefehl-Doku – bläst zur Jagd auf Einbrecher. Foto: IMAGO/Gartner

Die Polizei vermeldet einen Einbruch in der Region Stuttgart, kurz darauf postet Haftbefehls Frau Nina eine zornige Story auf Instagram. Nun bestätigt die Polizei einen Zusammenhang.











Auf Nina Anhans Instagram-Profil ist es am Montagmorgen verdächtig still. Normalerweise postet die Influencerin und Ehefrau von Rapper Haftbefehl, mit dem sie im Kreis Böblingen lebt, täglich mehrere Storys auf der Plattform. Heute ploppt nicht eine auf.

Der mögliche Grund: Bei den Anhans ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Das bestätigte die Polizei unserer Redaktion am Montagmorgen auf Nachfrage.

Haftbefehl-Einbrecher entwischt – Fahndung mit Hubschrauber

In der ursprünglichen Polizeimeldung hatte es geheißen, dass eine nachhause zurückkehrende Bewohnerin noch zwei dunkel gekleidete Täter im Haus beobachten konnte, das Haus von der Polizei umstellt wurde, die Täter aber entwischten. Auch die Fahndung mit einem Polizeihubschrauber sei zunächst erfolglos geblieben.

Haftbefehl-Ehefrau Nina Anhan: „Ihr kommt mir nicht so einfach davon!“

Eine inzwischen nicht mehr abrufbare Instagram-Story von Nina Anhan hatte zunächst Indizien geliefert, dass ein Zusammenhang zu einem Einbruch bestehen könnte. „Ihr kommt mir nicht so einfach davon!“, schrieb Anhan in einem ungewohnt impulsiven Ton.

Davor schrieb sie noch einige Zeilen zu dem Vorfall, die aus Ermittlersicht möglicherweise Details verraten und die Täter vorwarnen könnten. Deshalb werden sie an dieser Stelle nicht wiedergegeben.

Rapper Haftbefehl bei einem früheren Auftritt. Foto: imago/Photopress Müller

Soziale Medien liefern Hinweise zu Wohnort bei Stuttgart

Die Anhans sind stets um Diskretion bemüht, was ihren Wohnort betrifft – lediglich, dass sie seit einigen Jahren zumindest in der Region Stuttgart lebten, war offiziell bekannt. Allerdings lieferten gerade in sozialen Medien ganz alltägliche Dinge – wie der Familienbesuch beim Italiener – immer wieder Hinweise, in welcher Ecke um den Kessel die Anhans leben.

Nina und Aykut Anhan haben zwei gemeinsame Kinder. Weitere Details zum Einbruch und zum Stand der Ermittlungen nannte die Polizei am Montagmorgen zunächst nicht.