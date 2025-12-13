Huber Automotive AG insolvent: Existenzsorgen bei Mitarbeitern – Zulieferer zahlt monatelang keine Gehälter

1 Die Huber Automotive AG, die unter anderem Mercedes-Benz beliefert, ist insolvent. Foto: red

Gläubiger fühlen sich getäuscht. Beschäftigte bangen, ihre Familien nicht mehr ernähren zu können. Für den Insolvenzverwalter ein Fall, den es „in der Größenordnung nur selten“ gibt.











Wer in der Automobilbranche arbeitet, konnte sich über viele Jahrzehnte seines Arbeitsplatzes sicher sein. Gute Bezahlung, stabile Perspektive. Doch die Zeiten haben sich geändert. Bei dem Zulieferer Huber Automotive haben Beschäftigte in diesem Jahr in der Pause öfters ihr Mittagessen geteilt – und ihre Sorgen vor der Zukunft. Wie kommt es, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz Festanstellung in Existenznot geraten sind?