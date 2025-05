HSG Ostfildern stellt Weichen für die Zukunft: Marc Schwöbel wird HSG-Co-Trainer

1 Die Verantwortlichen bei der HSG Ostfildern für die kommende Runde, von links: Team-Manager Matthias Dunz, Neu-Co-Trainer Marc Schwöbel, Coach Marco Gaßmann und der sportliche Leiter Magnus Gründig. Foto: HSG Ostfildern

Marc Schwöbel wird in der kommenden Saison als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Marco Gaßmann stehen – und folgt auf Timo Flechsenhar, der die Ostfilderner in Richtung Team Esslingen verlassen wird.











Link kopiert

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern stellt vor dem letzten Rundenspiel bereits die Weichen für die neue Saison: Marc Schwöbel wird als Co-Trainer künftig an der Seite von Chefcoach Marco Gaßmann stehen. Schwöbel folgt auf Timo Flechsenhar, der die Ostfilderner in Richtung Team Esslingen verlassen wird, um beim Verbandsligisten im Sommer seinen ersten Job als Cheftrainer anzutreten. „Mit Marc Schwöbel gewinnen wir nicht nur einen fachlich herausragenden Co-Trainer, sondern auch eine Persönlichkeit, die die Werte und die Identität des Vereins lebt“, sagte Ostfilderns sportlicher Leiter Magnus Gründig in einer Pressemitteilung zur Personalie.