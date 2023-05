1 Die Flüchtlingszahlen sind seit Jahresbeginn stark gestiegen. Die Unterbringung wird zum Problem. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Zahl der von der Landeshauptstadt unterzubringenden Geflüchteten hat sich in den letzten zwölf Monaten verdoppelt. Die bestehenden Kapazitäten reichen nur noch bis zum Frühsommer.















Link kopiert

Als Ergebnis des Berliner Flüchtlingsgipfels, bei dem der Bund den Ländern bis November 2023 eine Milliarde Euro zusätzlich zugesagt hat, erwartet die Landeshauptstadt einen einstelligen Millionenbetrag. Ob der ausreiche, könne niemand mit Sicherheit sagen, das hänge von der weiteren Entwicklung ab, so ein Stadtsprecher.

Ein Hauptproblem der wieder steigenden Flüchtlingszahlen – von Januar bis Ende April gab es in Deutschland über 100 000 Erstanträge von Asylbewerbern – ist die Unterbringung und Betreuung der Menschen. Seit Beginn der neuen Krise sei es gelungen, ausreichend Plätze in Hotels, Boardinghäusern, Hallen, Containerunterkünften und Wohnungen zu schaffen. Allerdings: „Wenn es so weitergeht, werden wir im Frühsommer 2023 keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr haben“, so der Sprecher. Aufatmen sehe daher anders aus, man bleibe angesichts der Fakten besorgt.

Stadt such geeignete Immobilien

Eine Wahl hat die Landeshauptstadt nicht. Es besteht die rechtliche Verpflichtung, zugewiesene Geflüchtete unterzubringen. Die landesweite Verteilung wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe geregelt. Die Stadt will weitere Kapazitäten schaffen, dazu würden Angebote für Anmietungen geprüft, also weitere Hotels, auch ehemalige Bürogebäude und Hallen wie zum Beispiel eine ehemalige Sporthalle auf dem Gelände der Energie Baden-Württemberg (EnBW) im Stadtteil Stöckach. Die EnBW will dort 800 Wohnungen bauen, hat dies aber wegen extrem gestiegener Baupreise und Zinsen auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Rund 200 Neuzugänge pro Monat netto

Die Verwaltung geht davon aus, dass im Saldo jeden Monat weitere 200 Menschen untergebracht werden müssen, zusätzlich zu den hier bereits aufgenommenen 8900 Menschen, für die die Stadt selbst Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Die 8900 Menschen sind knapp doppelt so viele wie vor einem Jahr. Untergebracht sind sie in rund 200 Unterkünften. Rund 40 Prozent der so untergebrachten Personen stammen aus der Ukraine, rund 4000 weitere Ukraine-Flüchtlinge haben privat Wohnraum gefunden.

Eine Entspannung ist laut den Experten der Stadt nicht abzusehen. Hält der Zuzug an, würde die Zahl von 10 000 Unterzubringenden noch in diesem Jahr überschritten werden. Die Verwaltung will dem Gemeinderat kurzfristig Standorte für weitere neue Modulbauten und Wohncontainer zur Entscheidung vorlegen. Drei Viertel der bisherigen Plätze finden sich in regulären Unterkünften, der Rest in Notunterkünften.

Die Sozialbetreuung in den Häusern übernehmen neben der Verwaltung bisher insgesamt acht Träger. Auch in der Flüchtlingssozialarbeit mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Wichtig bleibe daher die Unterstützung durch engagierte Bürgerinnen und Bürger.