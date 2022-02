1 Für das Park Consul wurde ein neuer Pächter gefunden. Foto: Roberto Bulgrin

Für das Hotel in der Grabbrunnenstraße in Esslingen wurde ein neuer Betreiber gefunden. Der Termin für die Wiedereröffnung und die genaue Struktur des neuen Hotels stehen aber noch nicht fest.















Esslingen - Im Park Consul sollen die Lichter wieder angehen. Die Zukunft des seit Jahresende 2020 geschlossenen Hotels direkt neben dem Neckar Forum in der Grabbrunnenstraße ist wohl gesichert. Wie die Stadt Esslingen mitteilt, wurde ein neuer Pächter für die in ihrem Besitz befindliche Immobilie gefunden. Der Gemeinderat habe in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am Montagabend, 21. Februar, beschlossen, dass „die Leonardo Hotelgruppe den Zuschlag für ihr Angebot erhält und künftig das Hotel betreiben soll“, sagt Niclas Schlecht als Mitarbeiter des Büros von OB Matthias Klopfer.