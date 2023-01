So will die Stadt für Sicherheit sorgen

1 In dem ehemaligen Ibis-Hotel sind Umbauten nötig, um es als Unterkunft für Geflüchtete nutzen zu können. Foto: Caroline Holowiecki/Caroline Holowiecki

Filderstadt hat ein Hotel für die Flüchtlingsunterbringung gekauft. Es wird die bislang größte Unterkunft der Stadt. Nun sind Anwohner über das Belegungskonzept und weitere Einzelheiten informiert worden.















Es wird die bislang größte Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt, und in Vorbereitung auf die bevorstehende Belegung hat die Verwaltung nun das große Rad gedreht. Die Bürgerschaft ist bei einem Nachbarschaftsgespräch über das Vorhaben und das Betriebskonzept informiert worden. Es geht um das ehemalige Ibis-Hotel an der Rainäckerstraße in Bonlanden, genau an der Grenze zwischen Industriegebiet und Wohnbebauung. Dieses hat die Stadt gekauft, um dort Menschen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern einzuquartieren.