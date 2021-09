Vorfall in Schwäbisch Hall Mutterschaf und Lamm getötet – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte dringen in eine umzäunte Weide in Schwäbisch Hall ein und stehlen ein Mutterschaf und ihr Lamm. In der Nähe töten sie die beiden Tier und nehmen eines mit. Die Polizei sucht Zeugen.