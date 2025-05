Horst Steffen von der SV Elversberg: Warum Enzo Marchese seinem Ex-Coach die Bundesliga prophezeite

1 Horst Steffen arbeitete bei den Stuttgarter Kickers von September 2013 bis November 2015 mit dem damaligen Kapitän Enzo Marchese zusammen. Foto: Pressefoto Baumann

Horst Steffen kann mit der SV Elversberg über die Relegationsspiele in die Bundesliga aufsteigen. Ex-Kickers-Kapitän Enzo Marchese traute ihm das schon immer zu.











Sie verbindet eine lange Zeit erfolgreiche Zusammenarbeit bei den Stuttgarter Kickers in der dritten Liga zwischen September 2013 und November 2015. Der ehemalige Kapitän Enzo Marchese hat den Kontakt zu seinem Ex-Trainer Horst Steffen immer gehalten. „Natürlich werde ich am Donnerstag in Heidenheim sein“, sagt Marchese vor dem Relegationsspiel um den letzten zu vergebenden Platz in der Fußball-Bundesliga. Um 20.30 Uhr erwartet der Bundesliga-16. 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena den Zweitliga-Dritten SV Elversberg, bei dem nach Informationen unserer Redaktion im übrigen Stürmer Luca Pfeiffer (zuletzt an den Karlsruher SC verliehen/Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2026) heiß im Gespräch ist.