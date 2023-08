10 Unzählige Motorrad-Veteranen hat Walter Kneile über die Jahrzehnte hinweg wieder auf Hochglanz gebracht. Die schönsten Exemplare hütet er in seiner Schatzkammer. Foto: Ines Rudel

Die Motorradmarke Horex ist Legende – in diesem Jahr wird sie 100 Jahre alt. Der 90-jährige Walter Kneile aus Holzmaden ist ein absoluter Spezialist auf diesem Gebiet. Seine Leidenschaft ist das Modell Regina. Bei dieser Maschine kennt er alle Tricks und Finessen.















Walter Kneile hat in seiner langen Karriere als Kraftfahrzeugmeister unzählige Autos und Motorräder unter seinen Fittichen gehabt. Der Holzmadener kennt sich mit unterschiedlichsten Marken und Typen aus. Und wo andere bei kniffligen technischen Problemen längst abwinken, weiß er noch immer Rat. Tausende chromblitzender Schätze mit zwei und vier Rädern hat er gewartet und repariert, doch keine noch so teure Luxuskarosse und keine noch so gesuchte Rarität konnte ihn von seiner großen Liebe abbringen: der Horex Regina, die in den 1950er-Jahren in Sachen Motorradtechnik das Maß aller Dinge war und die bis heute der Traum vieler Sammler ist. Die Marke Horex feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum, und Walter Kneile ist ihr ein Schrauber-Leben lang treu geblieben. Mit seinen 90 Jahren zählt „Horex-Walter“ zu den renommiertesten Spezialisten für die Regina, sein Wissen, seine Erfahrung und sein Tüftlergeist sind in Fachkreisen Legende. Und seine Zweirad-Sammlung würde jedes Museum schmücken.