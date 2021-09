1 Weil den Bienen in der freien Natur nahezu alle Nahrungsquellen verschlossen geblieben sind, haben die Imker, wie hier Robert Gleich, schon früh zufüttern müssen. Foto: Roberto Bulgrin

Selbst erfahrene Imker können sich nicht an eine vergleichbare Saison erinnern. Die Honigernte in der Region ist komplett ausgefallen. Bienenvölker, die nicht rechtzeitig gefüttert worden sind, waren dem Tod geweiht.

Kirchheim/Stuttgart - Klaus Wallner beschäftigt sich seit rund 50 Jahren intensiv mit Bienen – was als Hobby begann, hat er später zum Beruf gemacht. Aber so etwas wie in diesem Jahr hat der promovierte Biologe, der an der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim lehrt und forscht, noch nie erlebt. „Die Honigernte in dieser Saison ist komplett ausgefallen. Nur, wer die Not der Bienen rechtzeitig bemerkt und schon im Frühjahr seine Völker zusätzlich gefüttert hat, hat sie vor dem Verhungern bewahrt“, sagt er. Die Völker hätten sich nicht selbst versorgen können. „Das war das schlechteste Bienenjahr in der Region seit bestimmt mehr als 50 Jahren“, sagt Wallner.