Homosexuelle Männer berichten: Bespuckt und beschimpft – gibt es in Stuttgart queere No-Go-Areas?

1 Beim CSD gibt sich Stuttgart jedes Jahr offen und queerfreundlich – den Rest des Jahres erleben das manche auch anders. Foto: /imago/Arnulf Hettrich

Ein Paar zieht nach Stuttgart und wird in den ersten Wochen gleich vier Mal homophob angegangen. Liegt das auch an ihrem Wohnort Zuffenhausen – oder gibt es Orte, die queere Menschen in Stuttgart bewusst meiden?











Seit zwei Jahren hatte Jay regelmäßig die Tagesschau angeschaut, um sich auf Deutschland vorzubereiten. Er hat die Sprache gelernt und in den vergangenen Jahren zwei Mal das Land bereist. Deutschland, das ist für ihn als Opernmusiker eine Art Sehnsuchtsort, der Studienplatz in Stuttgart Teil dieses Lebenstraumes. „Ich bin in der Absicht hergekommen, diesen Ort zu lieben“, sagt der 27-Jährige. Aber der Start nach dem Umzug von Kapstadt in Südafrika nach Stuttgart im September machte das denkbar schwierig. Auch deswegen will er hier nicht mit seinem echten Namen genannt werden.