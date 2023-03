24 Nachdem sie in Deutschland die Rolle der "Sissi" nie richtig los wird, kehrt sie ihrer Heimat den Rücken - in Frankreich findet sie zwar berufliche Erfüllung, das private Glück ist aber nicht von Dauer: Romy Schneider. Foto: dpa

Von Schauspielerin Romy Schneider bis Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, von der ersten afroamerikanischen First Lady Michelle Obama bis Queen Elizabeth II. - diese Frauen machen und machten Geschichte.















Stuttgart - Queen Elizabeth II. - 70 Jahre auf dem britischen Thron. Angela Merkel - die erste Bundeskanzlerin. Marie Curie - die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt. Michelle Obama - die erste schwarze First Lady der USA. Ihre Entdeckungen bringen die Wissenschaft voran, ihre Kunst ist wegweisend, ihr Engagement vorbildlich, sie führen Staaten und leiten Weltfirmen: Frauen bewegten und bewegen die Welt.

Am Internationalen Frauentag am 8. März stehen sie im Mittelpunkt - genau wie in unserer Fotohommage, einer ganz subjektiven Auswahl von Frauen, die Geschichte machen!