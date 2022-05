Sexuelle Belästigung in Stuttgart Unbekannter onaniert vor 22-Jähriger in Stadtbahn – Zeugen gesucht

Eine 22-Jährige ist am Mittwochmorgen in einer Stadtbahn der Linie U7 vom Hauptbahnhof in Richtung Degerloch unterwegs, als sich ein Unbekannter in ihre Nähe setzt und zu onanieren beginnt. Die Polizei sucht Zeugen.