Stuttgarts erstes Holzschwimmbad ist eine Weltpremiere
13
Die ersten vorgefertigten Module für das Holz-Schwimmbad kommen in Stuttgart-Zuffenhausen an. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Bahnen ziehen im Hallenbad aus Holz, das ist bald in Stuttgart-Zuffenhausen möglich. Das Bad wird in nur drei Wochen gebaut und kann bei Bedarf umziehen. Ein Baustellenbesuch.

Die Landeshauptstadt Stuttgart verfügt seit vielen Jahren über eine der größten Baustellen Europas. Noch ein Superlativ ist nun hinzugekommen: der Baustart des weltweit ersten Holz-Schwimmbades in Modulbauweise. Und sehr wahrscheinlich wird das Bad deutlich früher bezugsfertig als der neue Hauptbahnhof, das Gebäude selbst wird bereits in gut drei Wochen auf dem Kelterplatz in Zuffenhausen stehen.

