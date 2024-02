Holperstrecke in Deizisau: Autofahrer werden durchgeschüttelt

1 Die Kreisstraße wurde von August bis Dezember saniert – aber fehlerhaft. Foto: /Andreas Kaier

Der neue Belag der sanierten Deizisauer Ortsdurchfahrt ist wellig. Nun wird ein Konzept zur Beseitigung der Mängel erstellt.











Link kopiert

„Der Landkreis hat hier vor wenigen Monaten die erste landkreisweite Stoßdämpfer-Teststrecke gebaut“, hatte Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs kürzlich während seines Neujahrsempfangs gewitzelt. Das sei ein Novum und das habe sonst keine andere Kommune. Im Auge hatte er die Deizisauer Ortsdurchfahrt. Der Landkreis hatte den Fahrbahnbelag der Kreisstraße K 1211 von August bis Dezember 2023 erneuern lassen – und zwar in zwei Bauabschnitten zwischen der Herrmannstraße und kurz vor der Auffahrt zur B 10 bei Plochingen.

Eine defekte Baumaschine kommt als Ursache in Betracht

Das hatte die Gemeinde dazu genutzt, schadhafte Kanäle auszutauschen und die Bushaltestelle Zeppelinstraße barrierefrei umzugestalten. Zudem baute Deizisau dort zur Sicherheit der Fußgänger eine Mittelinsel, eine so genannte Querungshilfe. Insgesamt investierte die Gemeinde rund eine halbe Million Euro, die Kosten für den Landkreis liegen bei ungefähr 700 000 Euro.

Als die Bauarbeiten im vergangenen Dezember abgenommen werden sollten, hat sich bei der Vermessung herausgestellt, dass die Baufirma fehlerhaft gearbeitet hatte. Wer jetzt mit seinem Fahrzeug über die sanierte Kreisstraße von der Deizisauer Ortsmitte aus in Richtung Plochingen fährt, wird kräftig durchgeschüttelt. „Wir sind deshalb in engem Austausch mit dem Landkreis“, sagt Bürgermeister Matrohs. Alle drei Beteiligten – das sind die Gemeinde, der Kreis und die Julius Bach Bauunternehmung mit Sitz in Stuttgart – seien mit dem Ergebnis der Arbeiten nicht zufrieden. Die jetzige Qualität entspreche nicht der einer sanierten Straße.

Das Straßenbauamt des Landkreises bestätigt, dass die Bauleistung noch nicht abgenommen ist. „Darüber besteht mit der Baufirma Einvernehmen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Straßenbauamts. Die Firma erstelle derzeit ein Konzept zur Beseitigung der Mängel. Der Landkreis Esslingen geht allerdings davon aus, dass es während der erforderlichen Nacharbeiten zu weiteren Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen wird. „Dies hat wieder Auswirkungen auf die Anfahrbarkeit der ansässigen Firmen und muss mit allen Beteiligten neu abgestimmt werden“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Als Grund für die Mängel nennt das Straßenbauamt eine defekte Baumaschine. Deshalb sei der Asphalt lediglich mit kleineren Einbaugeräten aufgebracht worden. Dieser Umstand habe erhebliche bauliche und organisatorische Probleme zur Folge gehabt, die letztlich zu der Wellenbildung geführt hätten. Weiteren Angaben des Landkreises zufolge hatten alle Beteiligten den neuen Fahrbahnbelag aber noch vor Weihnachten aufbringen wollen. Eine Verschiebung sei wegen der von der Straßensperrung betroffenen Firmen, der vorhergesagten Witterung und dem nahenden Jahresende nicht möglich gewesen. Zum einen könne bei niedrigen Temperaturen kein Asphalt eingebaut werden. Zum andern seien die Asphaltmischanlagen regelmäßig wegen Wartungsarbeiten in den Monaten Januar und Februar geschlossen. „Die Alternative, die Strecke bis in das Frühjahr hinein gesperrt zu lassen, wurde erst gar nicht in Erwägung gezogen“, heißt es in der Stellungnahme des Straßenbauamts weiter.

Wer kommt für die zusätzlichen Kosten auf?

Für die Baufirma Julius Bach steht indes noch nicht fest, ob die defekte Baumaschine allein der Grund für die Wellenbildung war. „Die Sache ist noch nicht abgeschlossen“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Derzeit werde geprüft, was tatsächlich die Ursache dafür ist. „Danach werden wir schauen, wie die Mängel behoben werden können“, so der Firmensprecher weiter. Wer möglicherweise die Kosten dafür trägt, dazu wollte er sich nicht äußern.