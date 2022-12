1 "Ich möchte, dass du ein Kind bist (...), dass du die Wolken ansiehst und sie nicht fotografierst und auf Instagram stellst": Kate Winslet. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Ob Instagram, Facebook, Tik Tok oder Twitter: Die drei Kinder von Kate Winslet bleiben den sozialen Netzwerken fern. Die 47-Jährige nennt dafür auch bestimmte Gründe.















London - Oscarpreisträgerin Kate Winslet ("Der Vorleser") möchte ihre Kinder nicht in den Sozialen Netzwerken sehen. "Meine Kinder haben keine Social Media, und sie haben auch nie welche gehabt", sagte die 47-Jährige, die einen 9 und einen 18 Jahre alten Sohn sowie die 22-jährige Tochter Mia Threapleton hat, an deren Seite sie kürzlich den Film "I am Ruth" gedreht hat.

Wie sie gehört habe, gebe es viele Fake-Accounts von ihr selbst und "seltsamerweise" auch von ihren Kindern, sagte die Britin in einem Podcast des britischen Senders BBC.

Man könne seinen Kindern sagen: "Du kannst das nicht haben, weil ich möchte, dass du dein Leben genießt", erklärte Winslet. Kate Sie wolle auch vermeiden, dass ihre Kinder sich von Hass im Netz beeinflussen ließen - davon, dass "jemand dachte, dass sie Mist seien".