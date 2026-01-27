3 Chloé Zhao ist bei den Oscars und bei den Writers Guild Awards im Rennen. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa

Hollywoods Drehbuchautoren habe ihre Favoriten für die diesjährigen Preise des Verbands nominiert. Darunter sind viele Kandidaten, die auch bei den Oscars antreten.











Los Angeles - Die Drehbücher für das Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" und für den Film "Hamnet" über die Shakespeare-Familie sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren nominiert. Der Verband Writers Guild of America (WGA) gab die Auswahl der Kandidaten in mehreren Sparten bekannt. Die Trophäen sollen am 8. März bei Feiern in New York und Los Angeles zum 78. Mal vergeben werden.

In der Kategorie Original-Drehbuch wetteifern mit "Blood & Sinners" die Drehbücher für die Filme "Black Bag", "If I Had Legs I’d Kick You", "Marty Supreme" und "Weapons – Die Stunde des Verschwindens".

Um den Preis für das beste adaptierte Drehbuch konkurrieren mit "Hamnet" die Filmvorlagen von "Bugonia", "Frankenstein", "One Battle After Another" und "Train Dreams". DIese Sparte deckt sich in diesem Jahr genau mit den fünf Oscar-Anwärtern, die vorige Woche nominiert worden waren.

Vorbote für die Oscars

Oft sind die WGA-Preisträger unter den späteren Oscar-Gewinnern. Im vergangenen Jahr etwa holte der WGA-Sieger für Original-Drehbuch ("Anora") auch den entsprechenden Oscar. Die Academy Awards werden in diesem Jahr am 15. März verliehen.