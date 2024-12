Hohes Tempo in Leinfelden-Echterdingen: Drei junge Männer werden verletzt

1 Der Rettungsdienst musste drei junge Männer nach einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen ins Krankenhaus bringen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Infolge eines schweren Unfalls in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind drei Männer verletzt worden und mussten ins Krankenhaus. Sie waren gemeinsam in einem Auto unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell gefahren ist.











Schwere Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger infolge eines Autounfalls in Leinfelden-Echterdingen zugezogen. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell gefahren und deswegen von der Straße abgekommen ist.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Sonntagmorgen auf der L1208A, der Landesstraße zwischen Filderstadt und Echterdingen. Kurz vor 5 Uhr habe der junge Mann mit einem Auto die Landesstraße von Filderstadt in Richtung Leinfelden-Echterdingen befahren. Er sei mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge sei der Pkw zunächst gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten geprallt. Im Anschluss sei das Fahrzeug über einen neben der Fahrbahn befindlichen Radwegdamm gefahren und habe sich überschlagen. Schließlich sei es im Bereich der Böschung zum Stillstand gekommen.

Auch Mitfahrer werden verletzt

Der 19-jährige Fahrer wurde dem Bericht zufolge mit schweren, seine beiden 19 und 21 Jahre alten Mitfahrer mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Am Auto sei ein Schaden von rund 40 000 Euro entstanden. Es habe von einem Abschleppdienst abtransportiert werden müssen.