1 Bei einem Unfall in Kirchheim ist am Montag ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Wegen einer Unachtsamkeit ist am Montag ein hoher Schaden in Kirchheim (Kreis Esslingen) entstanden. Außerdem mussten zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus.















Link kopiert

Auf der B 297 zwischen Kirchheim und Reudern (Kreis Esslingen) hat sich am Montag gegen 13.50 Uhr ein heftiger Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 38-Jährige in Richtung Reudern unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass der Wagen vor ihr an einer Ampel an der Auffahrt zur A8 angehalten hatte. Deshalb stießen die beiden Autos zusammen und der Wagen der Unfallverursacherin musste in der Folge abgeschleppt werden. Der 63-jährige Fahrer des vorderen Autos blieb unverletzt, seine Mitfahrerin wurde jedoch ebenso wie die 38-Jährige selbst vorsorglich und zur Untersuchung leichter Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10 000 Euro.