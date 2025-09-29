Hoher Schaden in Wendlingen: 20-Jähriger verursacht schweren Unfall – Alkohol- und Drogeneinfluss vermutet

1 Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, weil sie vermutet, dass der 20-Jährige Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Ein 20-Jähriger hat wohl stark übermüdet am Sonntagmorgen in Wendlingen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam von der Straße ab und richtete hohen Schaden an.











Link kopiert

﻿ Ein 20-Jähriger hat am Sonntagmorgen einen schweren Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) verursacht. Der Fahrer ist laut Polizeibericht gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Ulmer Straße unterwegs gewesen und wollte nach links in die Traubenstraße abbiegen.

Dabei kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf ein angrenzendes Grundstück. Dort überfuhr er mehrere Begrenzungspfosten und beschädigte im weiteren Verlauf auch ein Verkehrszeichen und einen Betonsockel.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest und vermuteten auch Drogenkonsum. Deshalb ordneten sie eine Blutprobe an und nahmen den Führerschein direkt vor Ort ab. Vermutlich war der Mann zudem stark übermüdet. Der Schaden am Mercedes beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro. Wie hoch der Schaden auf dem Grundstück und an den Verkehrseinrichtungen ist, war zunächst nicht bekannt.