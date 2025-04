Hoher Schaden bei Unfall in Denkendorf: BMW und Porsche nach Unfall an Tankstelle abgeschleppt

1 Beide Autos musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO / Gelhot

Weil beide Fahrer gleichzeitig von einer Tankstelle in Denkendorf (Kreis Esslingen) auf die Straße fahren wollten, kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Dabei entstand Schaden von etwa 11.000 Euro, ein BMW und ein Porsche mussten abgeschleppt werden.











Link kopiert

Ein BMW und ein Porsche sind am Mittwochabend in Denkendorf (Kreis Esslingen) bei einem Unfall so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfall passierte laut Polizei kurz nach 19 Uhr in der Marie-Curie-Straße auf dem Gelände einer Tankstelle.

Ein 33 Jahre alter Mann wollte mit seinem BMW von der Tankstelle in die Straße einfahren. Gleichzeitig beabsichtigte ein 23 Jahre alter Porsche-Fahrer, ebenfalls auf die Straße zu fahren.

Der Porsche-Fahrer übersah dabei den rechts an ihm vorbeifahrenden BMW, sodass die beiden Autos seitlich zusammenstießen. Beide Fahrer blieben unverletzt, aber die Autos mussten nach der Kollision abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 11.000 Euro.