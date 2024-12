Hoher Sachschaden in Kirchheim: Hotel-Einbrecher lösen Brandalarm aus

50 Jahre Filderstadt So bringt Filderstadt seine Geschichte auf die Theaterbühne

Um an die Stadtgründung vor 50 Jahren zu erinnern, hat der Filderstädter Gemeinderat das Theater Lindenhof aus Melchingen beauftragt, ein Jubiläumsstück auf die Bühne zu bringen. Jetzt gibt es erste Einblicke in die Produktion „Hin und Weg“, die am 11. Juli Premiere hat.