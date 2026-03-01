Hoher Besuch beim CVJM Esslingen: „Die größte Hoffnung für Europa sind die Menschen“
1
Eduard Heger (links) und Gerhard Pross teilen ihre christlichen Werte. Foto: Roberto Bulgrin

Eduard Heger war Ministerpräsident der Slowakei, und er ist überzeugter Europäer. Beim Esslinger CVJM hat er nun erklärt, wie sich die Zukunft positiv gestalten lässt.

Ein geeintes Europa hat vielen Menschen Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand gebracht. Doch der europäische Gedanke ist bedroht: Wo lange Zeit Gemeinsinn herrschte, drängen Einzelinteressen in den Vordergrund, der russische Überfall auf die Ukraine hat das Vertrauen in den Frieden erschüttert, gezielt gestreute Propaganda sorgt für Verunsicherung, wirtschaftliche Verwerfungen zeigen immer deutlichere Folgen. Dennoch ist der frühere slowakische Ministerpräsident Eduard Heger überzeugt, dass Europa vor einer guten Zukunft steht, wenn möglichst viele Menschen zum Gelingen beitragen.

