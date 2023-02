1 In das Getränk einer 24-Jährigen wurden offenbar K.-o.-Tropfen gemischt (Symbolbild). Foto: imago images/CSP_bogdanhoda/CSP_bogdanhoda via www.imago-ima

Auf einer Faschingsparty in Hohentengen soll eine junge Frau mit K.-o-Tropfen betäubt worden sein und deshalb im Krankenhaus gelandet sein. Was ist bekannt? Die Polizei sucht nach dem Täter.















Während einer Faschingsveranstaltung in Hohentengen im Landkreis Sigmaringen soll eine Frau mit K.-o.-Tropfen betäubt worden sein. Nachdem sich der Zustand der 24-Jährigen am frühen Sonntagmorgen verschlechterte, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte. Im Krankenhaus bestätigte sich der Verdacht – im Urin der Frau wurde das Betäubungsmittel GHB festgestellt, was laut Polizei für eine Verabreichung von K.o.-Tropfen spricht. Außerdem wurde bei der Frau ein Promillewert von rund 2 festgestellt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

Ein möglicher Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07841/ 4820, entgegen.