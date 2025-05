Hohenlohekreis und Kreis Göppingen: Freilaufende Hunde greifen Spaziergänger an

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Männer werden unabhängig voneinander beim Gassigehen von fremden Hunden gebissen. Der Grund ist bei beiden derselbe.











Link kopiert

Beim Gassigehen sind zwei Männer von fremden Hunden angegriffen worden. Die Vorfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben am Samstag in Öhringen im Hohenlohekreis und in Bad Boll (Kreis Göppingen). In beiden Fällen wollten die Männer ihre Hunde schützen und wurden gebissen.

In Öhringen griff laut dem Bericht ein freilaufender Hund den angeleinten Hund eines 23-Jährigen an. Als der Mann dazwischengegangen sei, sei er mehrfach gebissen worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bislang sei unklar, wem der Hund gehöre.

Auch ein 43-Jähriger in Bad Boll habe versucht, einen „aggressiven“ Hund von seinem Hund fernzuhalten. Um einen Angriff abzuwehren, habe er nach dem unangeleinten Hunde getreten und sei dabei gestürzt. Daraufhin habe der Hund ihn in den Oberarm gebissen. Erst dann sei es dem 62-jährigen Besitzer gelungen, seinen Hund unter Kontrolle zu bringen. Der 62-Jährige sehe nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.