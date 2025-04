Hohenkreuz in Esslingen: Zeugen nach Angriff an Bushaltestelle gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Ulrich Wagner

Einer Auseinandersetzung im Nachtbus folgt eine Attacke, die für einen 23-Jährigen im Krankenhaus endet. Die Polizei sucht Zeugen.











Das Polizeirevier sucht Zeugen und Hinweise zu einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen an der Bushaltestelle Hohenkreuz zugetragen haben soll und erst am Nachmittag angezeigt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich zunächst ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen, gegen vier Uhr, mit weiteren Personen am Esslinger Busbahnhof aufgehalten. Dabei sei es zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten aus einer Gruppe, die sich dort am Bussteig aufgehalten haben soll und dem 23-Jährigen gekommen. Nachfolgend stiegen alle in den Nachtbus der Linie 12 bis zur Haltestelle Hohenkreuz, wo der 23-Jährige und sein Begleiter sowie die aus fünf Unbekannten bestehende Gruppe den Bus verließen.

Am Boden mit Schlägen und Tritten traktiert

Nachfolgend sollen zwei Tatverdächtige den 23-Jährigen aus der Gruppe heraus angegriffen, zu Boden gebracht und ihn mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben. Erst als ein weiterer Zeuge hinzukam, ließen die beiden Schläger laut Polizei von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Burg. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Der erste der beiden Angreifer wird als etwa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur und dunklerem Teint beschrieben. Er hatte demnach braune, lockige Haare, die seitlich gekürzt waren. Er war laut Beschreibung komplett schwarz gekleidet und trug schwarze Schuhe.

Der zweite Angreifer soll mit geschätzten 1,75 Metern etwas kleiner gewesen sein. Er war den Angaben nach von hellem Teint, hatte blonde, mittellange, ebenfalls seitlich gekürzte Haare und war mit einer hellen Jeanshose und einer hellen Windbreakerjacke bekleidet. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. Insbesondere wird auch nach dem Zeugen gesucht, der zu der Auseinandersetzung hinzugekommen ist.