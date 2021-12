1 Die Baustelle bleibt bis Februar. Foto:

Esslingen - Keine gute Nachricht für die Bewohner der Hohenheimer Straße in Esslingen: Schon seit November wird an der Decke der Hohenheimer Straße gewerkelt, und eigentlich sollte es auch gar nicht so lange dauern. Doch jetzt stellte sich kurz vor dem Ende der Baustelle heraus: Der alte Straßenbelag ist mit gefährlichen Schadstoffen belastet. Deshalb, so die Stadtverwaltung, wird die Sanierung länger dauern als ursprünglich geplant. Denn der alte Belag müsse „aufwendig entsorgt“ werden.

In der Voruntersuchung wurde nichts gefunden

„Mit teerhaltigen Schadstoffen im Straßenbelag war bei der Baustellenplanung nicht zu rechnen, zumal ein Geologe im Vorfeld den Boden beprobt hatte“, sagte Rathaus-Sprecher Michael Bosch. Der Boden sei nun als „gefährlicher Abfall eingestuft“ worden. Das „stark schadstoffbelastete Material“ müsse „zwingend auf dem Baufeld zwischengelagert, beprobt und anschließend aufwendig entsorgt werden, bevor weitere Bautätigkeiten auf dem Baufeld fortgesetzt werden können“, so Bosch. Über das toxische Ausmaß und damit verbundene Gefahren konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Material wird noch untersucht.

Das hat weitreichende Konsequenzen für den Straßenverkehr in dem Viertel. Die Asphaltwerke, die das Material für den neuen Fahrbahnbelag liefern sollen, haben bis Ende Januar geschlossen. Deshalb zögert sich das Baustellenende laut Stadtverwaltung bis Anfang Februar hinaus. Und die Hohenheimer Straße bleibt gesperrt. Immerhin: Zu Fuß kommt man noch durch die Hohenheimer Straße durch.

Auch die Palmenwaldstraße ist gesperrt

Außer der Hohenheimer Straße ist zurzeit auch die Palmenwaldstraße im Bereich der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke gesperrt. Hier dauert die Sperrung noch bis zum 30. Dezember, so die Stadtverwaltung. Diese Sperrung hängt mit dem Abriss und Neubau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke zusammen.

Eine Umleitungsstrecke zur Umgehung der Hohenheimer Straße ist laut Stadtverwaltung ausgeschildert. Der Kreuzungsbereich Parkstraße/Zollbergsteige/Brückenstraße werde vom 23. Dezember bis zum 16. Januar geöffnet. Anwohnern in der Hohenheimer Straße wird solange die Zufahrt zu ihren Grundstücken von oben aus Richtung Zollbergstraße/Champagner Straße/Hohe Straße ermöglicht.

Behinderungen gibt es auch im Busverkehr. Die Bushaltestellen Pfeifferklinge und Pliensau-friedhof würden bis zur Fertigstellung nicht angefahren, heißt es im Rathaus.